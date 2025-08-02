23:56 ()
Свернуть список

Эльверсберг - Нюрнберг 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 13:00
Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
02 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Эльверсберг
Нюрнберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Нюрнберг, которое состоится 02 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Нюрнберг1 : 3Эльверсберг
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Эльверсберг2 : 1Нюрнберг
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг3 : 0Эльверсберг
10.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Эльверсберг0 : 1Нюрнберг
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 2Эльверсберг
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Эльверсберг3 : 0
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Нюрнберг1 : 3Эльверсберг
26.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Эльверсберг
19.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур Эльверсберг1 : 1
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 4Нюрнберг
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг1 : 2
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Нюрнберг1 : 3Эльверсберг
26.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур 3 : 3Нюрнберг
19.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур Нюрнберг2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн00
2
Повышение
Нюрнберг00
3
Плей-офф за повышение
Пройссен Мюнстер00
4 Герта00
5 Магдебург00
6 Фортуна00
7 Эльверсберг00
8 Дармштадт 9800
9 Карлсруэ00
10 Кайзерслаутерн00
11 Гройтер Фюрт00
12 Падерборн 0700
13 Динамо Др00
14 Айнтрахт Б00
15 Ганновер-9600
16
Стыковая зона
Бохум00
17
Зона вылета
Арминия00
18
Зона вылета
Шальке-0400

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close