Эльверсберг - Нюрнберг 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 13:00
Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
02 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Нюрнберг, которое состоится 02 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|06.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|26.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|09.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|26.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|19.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Хольштайн
|0
|0
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Пройссен Мюнстер
|0
|0
|4
|Герта
|0
|0
|5
|Магдебург
|0
|0
|6
|Фортуна
|0
|0
|7
|Эльверсберг
|0
|0
|8
|Дармштадт 98
|0
|0
|9
|Карлсруэ
|0
|0
|10
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|11
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|12
|Падерборн 07
|0
|0
|13
|Динамо Др
|0
|0
|14
|Айнтрахт Б
|0
|0
|15
|Ганновер-96
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Арминия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|0
|0