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Дармштадт 98 - Бохум 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 13:00
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
02 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Дармштадт 98
Бохум

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Бохум, которое состоится 02 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Бохум
Бохум
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Бохум2 : 2Дармштадт 98
03.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Дармштадт 981 : 2Бохум
26.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Дармштадт 983 : 1Бохум
02.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Бохум2 : 1Дармштадт 98
07.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Дармштадт 980 : 0Бохум
28.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Бохум2 : 2Дармштадт 98
21.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Дармштадт 980 : 0Бохум
12.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Бохум1 : 0Дармштадт 98
09.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Бохум2 : 1Дармштадт 98
10.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Дармштадт 981 : 2Бохум
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Дармштадт 983 : 1
11.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 1Дармштадт 98
03.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Дармштадт 980 : 4
26.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Дармштадт 98
20.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур Дармштадт 983 : 1
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бохум0 : 2
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 2Бохум
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Бохум1 : 4
02.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур 0 : 0Бохум
27.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Бохум1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн00
2
Повышение
Нюрнберг00
3
Плей-офф за повышение
Пройссен Мюнстер00
4 Герта00
5 Магдебург00
6 Фортуна00
7 Эльверсберг00
8 Дармштадт 9800
9 Карлсруэ00
10 Кайзерслаутерн00
11 Гройтер Фюрт00
12 Падерборн 0700
13 Динамо Др00
14 Айнтрахт Б00
15 Ганновер-9600
16
Стыковая зона
Бохум00
17
Зона вылета
Арминия00
18
Зона вылета
Шальке-0400

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