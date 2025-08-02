Окжетпес - Елимай 02 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 02-08-2025 14:00
02 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Елимай, которое состоится 02 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Елимай
Семей
История личных встреч
|04.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|25.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|19.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|13.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|06.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|28.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|26.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|19.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|12.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|05.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|18
|40
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|18
|40
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|17
|35
|4
|Актобе
|17
|33
|5
|Елимай
|18
|28
|6
|Окжетпес
|18
|28
|7
|Ордабасы
|17
|26
|8
|Женис
|18
|24
|9
|Кызыл-Жар
|18
|19
|10
|Кайсар
|18
|17
|11
|Жетысу
|18
|16
|12
|Улытау
|17
|13
| 13
Зона вылета
|Туран
|18
|11
| 14
Зона вылета
|Атырау
|18
|8