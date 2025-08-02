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Окжетпес - Елимай 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 14:00
02 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур
Окжетпес
Елимай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Елимай, которое состоится 02 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Елимай
Семей
История личных встреч
04.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 7-й тур Елимай0 : 2Окжетпес
25.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Окжетпес
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Окжетпес1 : 0
13.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Окжетпес
06.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Окжетпес4 : 2
28.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Окжетпес
26.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Елимай3 : 0
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Елимай1 : 2
12.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Елимай
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Елимай2 : 3
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Елимай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1840
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1840
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1735
4 Актобе1733
5 Елимай1828
6 Окжетпес1828
7 Ордабасы1726
8 Женис1824
9 Кызыл-Жар1819
10 Кайсар1817
11 Жетысу1816
12 Улытау1713
13
Зона вылета
Туран1811
14
Зона вылета
Атырау188

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