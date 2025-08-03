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СКА-Хабаровск - Торпедо М 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 09:30
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
03 Августа 2025 года в 10:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
СКА-Хабаровск
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Торпедо М, которое состоится 03 Августа 2025 года в 10:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Алексей Николаевич Поддубский
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур СКА-Хабаровск2 : 2Торпедо М
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Торпедо М4 : 0СКА-Хабаровск
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Торпедо М
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Торпедо М2 : 0СКА-Хабаровск
04.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Торпедо М3 : 1СКА-Хабаровск
21.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Торпедо М0 : 0СКА-Хабаровск
14.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Торпедо М
04.08.2021 Кубок России 1/64 финала Торпедо М0 : 0 4 : 2СКА-Хабаровск
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Торпедо М0 : 0СКА-Хабаровск
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур СКА-Хабаровск2 : 4Торпедо М
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 2СКА-Хабаровск
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 3 : 1
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 0
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 4
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 0 : 0Торпедо М
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Торпедо М2 : 3
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Торпедо М
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Торпедо М
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Торпедо М1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Первой лиги: «СКА-Хабаровск» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 10:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал39
2
Повышение
КАМАЗ37
3
Плей-офф за повышение
Факел26
4
Плей-офф за повышение
Челябинск36
5 Чайка35
6 СКА-Хабаровск24
7 Уфа34
8 Спартак Кс23
9 Ротор23
10 Нефтехимик22
11 Сокол22
12 Арсенал Т22
13 Черноморец21
14 Родина31
15 Торпедо М21
16
Зона вылета
Волга Ул31
17
Зона вылета
Шинник31
18
Зона вылета
Енисей20

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