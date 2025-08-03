23:41 ()
Свернуть список

Аякс - Монако 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 14:00
03 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Аякс
Монако

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Монако, которое состоится 03 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Аякс2 : 0
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 2 : 2Аякс
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Аякс0 : 3
27.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Аякс1 : 1
20.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 4 : 0Аякс
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Монако3 : 1
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Монако3 : 1
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 4 : 0Монако
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Монако2 : 0
03.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур 1 : 3Монако

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close