Аякс - Монако 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 14:00
03 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Монако, которое состоится 03 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|27.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 1
|20.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|4 : 0
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 3