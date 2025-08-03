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МЛ Витебск - Слуцк 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 19:00
03 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
МЛ Витебск
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Слуцк, которое состоится 03 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Слуцк0 : 1МЛ Витебск
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2 ДВМЛ Витебск
03.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур МЛ Витебск2 : 0
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 0 : 2МЛ Витебск
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур МЛ Витебск0 : 0
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1МЛ Витебск
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 2
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 3Слуцк
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 3 : 0Слуцк
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Слуцк0 : 3
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Слуцк1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1539
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1632
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
4 Динамо Мн1529
5 Неман1528
6 Динамо-Брест1527
7 Ислочь1625
8 Минск1624
9 Витебск1621
10 Арсенал Дз1518
11 Гомель1518
12 БАТЭ1616
13 Нафтан1614
14
Стыковая зона
Слуцк1511
15
Зона вылета
Сморгонь158
16
Зона вылета
Молодечно154

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