МЛ Витебск - Слуцк 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 19:00
03 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Слуцк, которое состоится 03 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|13.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|03.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|21.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|0 : 0
|15.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 3
|04.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
|29.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 3
|21.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|15
|39
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|16
|32
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|29
|4
|Динамо Мн
|15
|29
|5
|Неман
|15
|28
|6
|Динамо-Брест
|15
|27
|7
|Ислочь
|16
|25
|8
|Минск
|16
|24
|9
|Витебск
|16
|21
|10
|Арсенал Дз
|15
|18
|11
|Гомель
|15
|18
|12
|БАТЭ
|16
|16
|13
|Нафтан
|16
|14
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|15
|11
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|15
|4