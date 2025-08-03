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Магдебург - Айнтрахт Б 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 13:30
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
03 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Магдебург
Айнтрахт Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Айнтрахт Б, которое состоится 03 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Магдебург1 : 1Айнтрахт Б
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Б1 : 3Магдебург
28.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Айнтрахт Б1 : 0Магдебург
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Магдебург2 : 1Айнтрахт Б
22.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Б1 : 2Магдебург
15.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Магдебург0 : 2Айнтрахт Б
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Магдебург4 : 2
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 1Магдебург
02.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Магдебург0 : 5
25.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Магдебург
20.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур Магдебург3 : 0
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Б1 : 4
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 0Айнтрахт Б
03.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Б2 : 2
26.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
19.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур Айнтрахт Б2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Дармштадт 9813
2
Повышение
Карлсруэ13
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 0713
4 Шальке-0413
5 Эльверсберг13
6 Магдебург00
7 Фортуна00
8 Кайзерслаутерн00
9 Гройтер Фюрт00
10 Динамо Др00
11 Айнтрахт Б00
12 Ганновер-9600
13 Арминия00
14 Пройссен Мюнстер10
15 Хольштайн10
16
Стыковая зона
Герта10
17
Зона вылета
Нюрнберг10
18
Зона вылета
Бохум10

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