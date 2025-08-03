Магдебург - Айнтрахт Б 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 13:30
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
03 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Айнтрахт Б, которое состоится 03 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|28.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|15.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|02.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 5
|25.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|26.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Дармштадт 98
|1
|3
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|1
|3
|4
|Шальке-04
|1
|3
|5
|Эльверсберг
|1
|3
|6
|Магдебург
|0
|0
|7
|Фортуна
|0
|0
|8
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|9
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|10
|Динамо Др
|0
|0
|11
|Айнтрахт Б
|0
|0
|12
|Ганновер-96
|0
|0
|13
|Арминия
|0
|0
|14
|Пройссен Мюнстер
|1
|0
|15
|Хольштайн
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Герта
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Нюрнберг
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|1
|0