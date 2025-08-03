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Гройтер Фюрт - Динамо Др 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 13:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
03 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Гройтер Фюрт
Динамо Др

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Динамо Др, которое состоится 03 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Динамо Др
Дрезден
История личных встреч
09.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Динамо Др1 : 1Гройтер Фюрт
18.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Гройтер Фюрт2 : 0Динамо Др
04.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Гройтер Фюрт0 : 0Динамо Др
30.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Динамо Др0 : 1Гройтер Фюрт
11.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Динамо Др
08.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Динамо Др1 : 1Гройтер Фюрт
21.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гройтер Фюрт1 : 0Динамо Др
20.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Динамо Др2 : 1Гройтер Фюрт
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт3 : 2
11.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 1Гройтер Фюрт
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 0Гройтер Фюрт
25.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур Гройтер Фюрт0 : 1
20.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур 1 : 0Гройтер Фюрт
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Динамо Др2 : 3 ДВ
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Динамо Др2 : 0
29.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Динамо Др0 : 1
24.05.2022 Германия - Переходные матчи (2-3) Германия - Переходные матчи (2-3). 2-й матч Динамо Др0 : 2
20.05.2022 Германия - Переходные матчи (2-3) Германия - Переходные матчи (2-3). 1-й матч 0 : 0Динамо Др
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Дармштадт 9813
2
Повышение
Карлсруэ13
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 0713
4 Шальке-0413
5 Эльверсберг13
6 Магдебург00
7 Фортуна00
8 Кайзерслаутерн00
9 Гройтер Фюрт00
10 Динамо Др00
11 Айнтрахт Б00
12 Ганновер-9600
13 Арминия00
14 Пройссен Мюнстер10
15 Хольштайн10
16
Стыковая зона
Герта10
17
Зона вылета
Нюрнберг10
18
Зона вылета
Бохум10

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