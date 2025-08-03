Гройтер Фюрт - Динамо Др 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 13:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
03 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Динамо Др, которое состоится 03 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Динамо Др
Дрезден
История личных встреч
|09.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|18.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|04.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|30.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 1
|11.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|08.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|21.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|20.11.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|11.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|25.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|20.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 3 ДВ
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 0
|29.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|24.05.2022
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Германия - Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|0 : 2
|20.05.2022
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Германия - Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Дармштадт 98
|1
|3
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|1
|3
|4
|Шальке-04
|1
|3
|5
|Эльверсберг
|1
|3
|6
|Магдебург
|0
|0
|7
|Фортуна
|0
|0
|8
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|9
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|10
|Динамо Др
|0
|0
|11
|Айнтрахт Б
|0
|0
|12
|Ганновер-96
|0
|0
|13
|Арминия
|0
|0
|14
|Пройссен Мюнстер
|1
|0
|15
|Хольштайн
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Герта
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Нюрнберг
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|1
|0