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Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 20:00
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
03 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Летняя серия Премьер-лиги, 3-й тур
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 03 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Летняя серия Премьер-лиги, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Борнмут
16.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Борнмут1 : 1Вест Хэм Юнайтед
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вест Хэм Юнайтед1 : 0Борнмут
01.02.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Борнмут
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут1 : 1Вест Хэм Юнайтед
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Борнмут0 : 4Вест Хэм Юнайтед
24.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Борнмут
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Борнмут
28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут2 : 2Вест Хэм Юнайтед
19.01.2019 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут2 : 0Вест Хэм Юнайтед
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур 4 : 1Борнмут
26.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур 0 : 3Борнмут
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Борнмут2 : 0
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Борнмут
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Борнмут0 : 1
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
27.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 3Вест Хэм Юнайтед
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Манчестер Юнайтед26
2 Борнмут23
3 Вест Хэм Юнайтед23
4 Эвертон20

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