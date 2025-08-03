Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 20:00
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
03 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Летняя серия Премьер-лиги, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 03 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Летняя серия Премьер-лиги, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Грэм Поттер
История личных встреч
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|16.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|01.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 4
|24.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|4 : 1
|26.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|0 : 3
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|2 : 1
|27.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|2 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Борнмут
|2
|3
|3
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|3
|4
|Эвертон
|2
|0