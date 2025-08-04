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Рубин - Сочи 04 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 04-08-2025 19:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
04 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Рубин
Сочи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Сочи, которое состоится 04 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Испания Роберт Морено
История личных встреч
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин1 : 1Сочи
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур Рубин0 : 1Сочи
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин2 : 0Сочи
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа А Рубин0 : 1Сочи
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Рубин1 : 1Сочи
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи1 : 0Рубин
12.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Сочи0 : 2Рубин
30.04.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Рубин0 : 6Сочи
21.11.2021 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Сочи1 : 2Рубин
17.07.2021 Кубок Матч Премьер 3-й тур Рубин1 : 3Сочи
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 5 : 1Рубин
31.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Рубин2 : 0
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин2 : 2
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Рубин0 : 0
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Рубин
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 7 : 1Сочи
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур 3 : 2Сочи
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Сочи0 : 4
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 2 : 2Сочи
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 0Сочи
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Рубин» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Крылья Советов37
3 Балтика37
4 Краснодар36
5 Акрон35
6 Зенит35
7 ЦСКА35
8 Рубин24
9 Динамо М34
10 Спартак М34
11 Оренбург32
12 Динамо Мх21
13
Стыковая зона
Ахмат20
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород30
16
Зона вылета
Сочи20

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