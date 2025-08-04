Рубин - Сочи 04 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 04-08-2025 19:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
04 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Сочи, которое состоится 04 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Роберт Морено
История личных встреч
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|0 : 1
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 0
|12.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|0 : 6
|21.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 2
|17.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|3-й тур
|1 : 3
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|5 : 1
|31.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|0 : 0
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|7 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|2 : 2
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Рубин» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Крылья Советов
|3
|7
|3
|Балтика
|3
|7
|4
|Краснодар
|3
|6
|5
|Акрон
|3
|5
|6
|Зенит
|3
|5
|7
|ЦСКА
|3
|5
|8
|Рубин
|2
|4
|9
|Динамо М
|3
|4
|10
|Спартак М
|3
|4
|11
|Оренбург
|3
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|2
|0
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|2
|0