Мальмё - Копенгаген 05 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 05-08-2025 19:00
Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000
05 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальмё - Копенгаген, которое состоится 05 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальмё
Мальмё, Швеция
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|30
|вр
|Робин Ольсен
|19
|зщ
|Колин Рёслер
|18
|зщ
|Понтус Янссон
|5
|зщ
|Андрей Джурич
|25
|зщ
|Габриэл Бузанелло
|17
|зщ
|Йенс Ларсен
|23
|пз
|Лассер Йонсен
|38
|пз
|Уго Болин
|16
|нп
|Оливер Берг
|29
|нп
|Сеад Хакшабанович
|22
|нп
|Таха Али
|42
|вр
|Доминик Котарски
|13
|зщ
|Родриго Хуэскас
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|6
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|27
|пз
|Томас Дилейни
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|30
|пз
|Элиас Ашури
|11
|нп
|Джордан Ларссон
|14
|нп
|Андреас Корнелиус
Главные тренеры
|Хенрик Рюдстрём
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|12.12.2019
|Лига Европы
|Группа B. 6-й тур
|0 : 1
|03.10.2019
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|30.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|26.07.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|17-й тур
|2 : 3
|22.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 4
|19.07.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|16-й тур
|0 : 2
|15.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|01.08.2025
|Дания — Суперлига
|3-й тур
|0 : 2
|29.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|26.07.2025
|Дания — Суперлига
|2-й тур
|2 : 0
|22.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|18.07.2025
|Дания — Суперлига
|1-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Милсами
|1 : 0
|0 : 0
| Иберия 1999
Мальмё
|1 : 3
|3 : 1
| Ноа
Будучность
|1 : 0
|2 : 2
| Левадия
РФШ
|0 : 1
|1 : 0
| Олимпия Л
Кайрат
|1 : 1
|2 : 0
| ТНС
Шкендия
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Викингур Г
Линкольн
|2 : 3
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Дрита
Дифферданж
|1 : 0
|2 : 3
| Виртус
Зриньски
|0 : 2
|2 : 1
| Эгнатия
Брейдаблик
|1 : 0
|5 : 0
| Жальгирис
Хамрун Спартанс
|2 : 0
|2 : 0 11 : 10
| Лудогорец
Динамо Мн
|1 : 0
|2 : 2 ДВ
| ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|2 : 1
| Шелбурн
Линфилд
|1 : 0
|1 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Кайрат
|2 : 0
|3 : 0
| Ноа
Ференцварош
|1 : 2
|4 : 3
| Линкольн
Црвена Звезда
|0 : 1
|5 : 1
| Копенгаген
Дрита
|2 : 0
|0 : 1
| Виктория Пльзень
Серветт
|0 : 1
|1 : 3
| Пафос
Маккаби Т-А
|1 : 1
|0 : 1
| Хамрун Спартанс
Динамо К
|0 : 3
|3 : 0
| РФШ
Мальмё
|1 : 4
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Шкендия
ФКСБ
|1 : 0
|1 : 2
| Слован Бр
Зриньски
|4 : 0
|2 : 2
| Лех П
Брейдаблик
|7 : 1
|0 : 1
| Риека
Лудогорец
|0 : 0
|3 : 1 ДВ
| Рейнджерс
Панатинаикос
|2 : 0
|1 : 1
| Бранн
Ред Булл Зальцбург
|1 : 4
|1 : 1
| Шелбурн
Карабах
|0 : 3
|1 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Мальмё
Копенгаген
|05.08
|12.08
| Динамо К
Пафос
|05.08
|12.08
| Шкендия
Карабах
|05.08
|12.08
| Рейнджерс
Виктория Пльзень
|05.08
|12.08
| Кайрат
Слован Бр
|06.08
|12.08
|Команда
|1
|2
| Ред Булл Зальцбург
Брюгге
|06.08
|12.08
| Лудогорец
Ференцварош
|06.08
|12.08
| Лех П
Црвена Звезда
|06.08
|12.08
| Фейеноорд
Фенербахче
|06.08
|12.08
| Ницца
Бенфика
|06.08
|12.08