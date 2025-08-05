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Мальмё - Копенгаген 05 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 05-08-2025 19:00
Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000
05 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Мальмё
Копенгаген

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальмё - Копенгаген, которое состоится 05 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальмё
Мальмё, Швеция
Копенгаген
Копенгаген, Дания
30 Швеция вр Робин Ольсен
19 Норвегия зщ Колин Рёслер
18 Швеция зщ Понтус Янссон
5 Сербия зщ Андрей Джурич
25 Бразилия зщ Габриэл Бузанелло
17 Дания зщ Йенс Ларсен
23 Норвегия пз Лассер Йонсен
38 Швеция пз Уго Болин
16 Норвегия нп Оливер Берг
29 Черногория нп Сеад Хакшабанович
22 Швеция нп Таха Али
42 Хорватия вр Доминик Котарски
13 Мексика зщ Родриго Хуэскас
5 Бразилия зщ Габриэл Перейра
6 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
15 Перу зщ Маркос Лопес
8 Дания пз Магнус Маттссон
27 Дания пз Томас Дилейни
10 Норвегия пз Мохамед Эльюнусси
30 Тунис пз Элиас Ашури
11 Швеция нп Джордан Ларссон
14 Дания нп Андреас Корнелиус
Главные тренеры
Швеция Хенрик Рюдстрём
Дания Якоб Неэструп
История личных встреч
12.12.2019 Лига Европы Группа B. 6-й тур Копенгаген0 : 1Мальмё
03.10.2019 Лига Европы Группа B. 2-й тур Мальмё1 : 1Копенгаген
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Мальмё1 : 0
26.07.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 17-й тур 2 : 3Мальмё
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 4Мальмё
19.07.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 16-й тур 0 : 2Мальмё
15.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Мальмё3 : 1
01.08.2025 Дания — Суперлига 3-й тур 0 : 2Копенгаген
29.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Копенгаген
26.07.2025 Дания — Суперлига 2-й тур Копенгаген2 : 0
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Копенгаген2 : 0
18.07.2025 Дания — Суперлига 1-й тур 2 : 3Копенгаген
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 3 : 0
Ноа
Ференцварош
1 : 2 4 : 3
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 5 : 1
Копенгаген
Дрита
2 : 0 0 : 1
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 1 : 3
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 3 : 0
РФШ
Мальмё
1 : 4 1 : 0
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 1 : 2
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 2 : 2
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 0 : 1
Риека
Лудогорец
0 : 0 3 : 1 ДВ
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 1 : 1
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 1 : 1
Шелбурн
Карабах
0 : 3 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мальмё
Копенгаген
05.0812.08
Динамо К
Пафос
05.0812.08
Шкендия
Карабах
05.0812.08
Рейнджерс
Виктория Пльзень
05.0812.08
Кайрат
Слован Бр
06.0812.08
Команда12
Ред Булл Зальцбург
Брюгге
06.0812.08
Лудогорец
Ференцварош
06.0812.08
Лех П
Црвена Звезда
06.0812.08
Фейеноорд
Фенербахче
06.0812.08
Ницца
Бенфика
06.0812.08

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