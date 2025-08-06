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РФШ - КуПС 06 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 06-08-2025 19:00
Стадион: ЛНК Спорт Парк (Рига, Латвия), вместимость: 2300
06 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
РФШ
КуПС

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РФШ - КуПС, которое состоится 06 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ЛНК Спорт Парк (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РФШ
Рига, Латвия
КуПС
Куопио, Финляндия
Главные тренеры
Латвия Виктор Мороз
Финляндия Яркко Висс
История личных встреч
03.08.2025 Латвия — Высшая лига 25-й тур 2 : 3РФШ
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0РФШ
26.07.2025 Латвия — Высшая лига 24-й тур РФШ6 : 2
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч РФШ1 : 4
19.07.2025 Латвия — Высшая лига 23-й тур 0 : 4РФШ
02.08.2025 Финляндия — Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур КуПС3 : 2
29.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0КуПС
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч КуПС2 : 0
19.07.2025 Финляндия — Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 1КуПС
15.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0КуПС
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Хеккен
Бранн
07.0814.08
Команда12
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

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