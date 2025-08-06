РФШ - КуПС 06 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 06-08-2025 19:00
Стадион: ЛНК Спорт Парк (Рига, Латвия), вместимость: 2300
06 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РФШ - КуПС, которое состоится 06 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ЛНК Спорт Парк (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РФШ
Рига, Латвия
КуПС
Куопио, Финляндия
Главные тренеры
|Виктор Мороз
|Яркко Висс
История личных встреч
|03.08.2025
|Латвия — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 3
|30.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|26.07.2025
|Латвия — Высшая лига
|24-й тур
|6 : 2
|22.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 4
|19.07.2025
|Латвия — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 4
|02.08.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|3 : 2
|29.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|22.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|19.07.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 1
|15.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|3 : 3 ДВ
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|2 : 1 5 : 6
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|2 : 1
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|1 : 1 1 : 3
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|0 : 0
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|2 : 2
| Легия
Актобе
|1 : 0
|0 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Утрехт
|1 : 3
|4 : 1
| Баник Острава
Легия
|2 : 2
|2 : 1
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|1 : 1
|1 : 2 ДВ
| Левски
Брага
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Шахтёр
|2 : 4
|2 : 0
| Андерлехт
Хеккен
|1 : 0
|2 : 1 4 : 2
| Целе
АЕК Ларнака
|1 : 1
|2 : 1
| Лугано
ЧФР Клуж
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
|1 : 2
|14.08
| РФШ
КуПС
|06.08
|14.08
| Риека
Шелбурн
|06.08
|12.08
| Линкольн
Ноа
|07.08
|14.08
| Фредрикстад
Мидтьюлланн
|07.08
|14.08
| АЕК Ларнака
Легия
|07.08
|14.08
| Хеккен
Бранн
|07.08
|14.08
|Команда
|1
|2
| ЧФР Клуж
Брага
|07.08
|14.08
| ПАОК
Вольфсберг
|07.08
|14.08
| Панатинаикос
Шахтёр
|07.08
|14.08
| Зриньски
Брейдаблик
|07.08
|14.08
| Серветт
Утрехт
|07.08
|14.08
| ФКСБ
Дрита
|07.08
|14.08