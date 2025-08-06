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Ред Булл Зальцбург - Брюгге 06 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 06-08-2025 19:00
Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
06 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ред Булл Зальцбург
Брюгге

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Брюгге, которое состоится 06 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
БельгияНики Хайен
История личных встреч
21.02.2019Лига Европы1/16 финала. 2-й матчРед Булл Зальцбург4 : 0Брюгге
14.02.2019Лига Европы1/16 финала. 1-й матчБрюгге2 : 1Ред Булл Зальцбург
02.08.2025Австрия — Бундеслига1-й тур2 : 2Ред Булл Зальцбург
30.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчРед Булл Зальцбург1 : 1
26.07.2025Кубок Австрии1/32 финала0 : 4Ред Булл Зальцбург
23.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 4Ред Булл Зальцбург
27.06.2025Клубный чемпионат мира — 2025Группа H. 3-й турРед Булл Зальцбург0 : 3
01.08.2025Бельгия — Лига Жюпиле2-й тур2 : 1Брюгге
27.07.2025Бельгия — Лига Жюпиле1-й турБрюгге2 : 1
20.07.2025Суперкубок БельгииФинал1 : 2Брюгге
25.05.2025Бельгия — Лига ЖюпилеПлей-офф чемпионов. 10-й турБрюгге1 : 1
18.05.2025Бельгия — Лига ЖюпилеПлей-офф чемпионов. 9-й тур1 : 3Брюгге
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 3 : 0
Ноа
Ференцварош
1 : 2 4 : 3
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 5 : 1
Копенгаген
Дрита
2 : 0 0 : 1
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 1 : 3
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 3 : 0
РФШ
Мальмё
1 : 4 1 : 0
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 1 : 2
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 2 : 2
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 0 : 1
Риека
Лудогорец
0 : 0 3 : 1 ДВ
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 1 : 1
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 1 : 1
Шелбурн
Карабах
0 : 3 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мальмё
Копенгаген
0 : 0 12.08
Динамо К
Пафос
05.0812.08
Шкендия
Карабах
05.0812.08
Рейнджерс
Виктория Пльзень
05.0812.08
Кайрат
Слован Бр
06.0812.08
Команда12
Ред Булл Зальцбург
Брюгге
06.0812.08
Лудогорец
Ференцварош
06.0812.08
Лех П
Црвена Звезда
06.0812.08
Фейеноорд
Фенербахче
06.0812.08
Ницца
Бенфика
06.0812.08

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