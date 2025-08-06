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Бетис - Комо 06 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 06-08-2025 20:30
06 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Бетис
Комо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Комо, которое состоится 06 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Комо
Комо, Италия
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
28.05.2025 Лига конференций Финал Бетис1 : 4
23.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Бетис1 : 1
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 4 : 1Бетис
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 2 : 2Бетис
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Бетис1 : 1
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Комо0 : 2
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур 1 : 1Комо
10.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Комо3 : 1
03.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур 0 : 1Комо
27.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур Комо1 : 0

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