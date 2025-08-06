Бетис - Комо 06 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 06-08-2025 20:30
06 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Комо, которое состоится 06 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Комо
Комо, Италия
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|28.05.2025
|Лига конференций
|Финал
|1 : 4
|23.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|4 : 1
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|1 : 1
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|1 : 0