22:07 ()
Свернуть список

АЕК Ларнака - Легия 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 18:30
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
07 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Легия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Ларнака - Легия, которое состоится 07 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
ИспанияИманоль Идьякес
РумынияЭдуард Йордэнеску
История личных встреч
31.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матчАЕК Ларнака2 : 1
24.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1АЕК Ларнака
17.07.2025Лига Европы1-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 1 5 : 6АЕК Ларнака
10.07.2025Лига Европы1-й квалификационный раунд. 1-й матчАЕК Ларнака1 : 0
18.05.2025Кипр — Первый дивизионПлей-офф чемпионов. 36-й тур2 : 0АЕК Ларнака
03.08.2025Польша — Экстракласса3-й турЛегия0 : 0
31.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матчЛегия2 : 1
27.07.2025Польша — Экстракласса2-й тур0 : 2Легия
24.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 2Легия
17.07.2025Лига Европы1-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 1Легия
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Команда12
Хеккен
Бранн
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close