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ЧФР Клуж - Брага 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 18:30
Стадион: Константин Рэдулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 23500
07 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ЧФР Клуж
Брага

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЧФР Клуж - Брага, которое состоится 07 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Константин Рэдулеску (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
РумынияДан Петреску
ПортугалияКарлуш Карвальял
История личных встреч
20.11.2012Лига чемпионовГруппа H. 5-й турЧФР Клуж3 : 1Брага
19.09.2012Лига чемпионовГруппа H. 1-й турБрага0 : 2ЧФР Клуж
03.08.2025Румыния — Лига 14-й турЧФР Клуж2 : 3
31.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матчЧФР Клуж1 : 0 ДВ
27.07.2025Румыния — Лига 13-й турЧФР Клуж0 : 2
24.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 0ЧФР Клуж
20.07.2025Румыния — Лига 12-й тур1 : 1ЧФР Клуж
31.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матчБрага1 : 0 ДВ
24.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 0Брага
17.05.2025Португалия — Примейра34-й турБрага1 : 1
10.05.2025Португалия — Примейра33-й тур2 : 1Брага
03.05.2025Португалия — Примейра32-й турБрага1 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Команда12
Хеккен
Бранн
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

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