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ПАОК - Вольфсберг 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 19:30
Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
07 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
Вольфсберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Вольфсберг, которое состоится 07 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тумба (Салоники, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
11.05.2025Греция — СуперлигаПлей-офф чемпионов. 6-й турПАОК1 : 0
04.05.2025Греция — СуперлигаПлей-офф чемпионов. 5-й тур4 : 2ПАОК
27.04.2025Греция — СуперлигаПлей-офф чемпионов. 4-й турПАОК2 : 1
13.04.2025Греция — СуперлигаПлей-офф чемпионов. 3-й тур3 : 1ПАОК
06.04.2025Греция — СуперлигаПлей-офф чемпионов. 2-й турПАОК2 : 1
02.08.2025Австрия — Бундеслига1-й турВольфсберг0 : 2
25.07.2025Кубок Австрии1/32 финала1 : 3Вольфсберг
24.05.2025Австрия — БундеслигаПлей-офф чемпионов. 32-й тур1 : 1Вольфсберг
18.05.2025Австрия — БундеслигаПлей-офф чемпионов. 31-й турВольфсберг1 : 2
11.05.2025Австрия — БундеслигаПлей-офф чемпионов. 30-й турВольфсберг2 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Команда12
Хеккен
Бранн
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

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