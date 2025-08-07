ПАОК - Вольфсберг 07 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 07-08-2025 19:30
Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
07 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Вольфсберг, которое состоится 07 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тумба (Салоники, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
История личных встреч
|11.05.2025
|Греция — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 6-й тур
|1 : 0
|04.05.2025
|Греция — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|4 : 2
|27.04.2025
|Греция — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|2 : 1
|13.04.2025
|Греция — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 3-й тур
|3 : 1
|06.04.2025
|Греция — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 2-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Австрия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|25.07.2025
|Кубок Австрии
|1/32 финала
|1 : 3
|24.05.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 30-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|3 : 3 ДВ
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|2 : 1 5 : 6
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|2 : 1
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|1 : 1 1 : 3
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|0 : 0
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|2 : 2
| Легия
Актобе
|1 : 0
|0 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Утрехт
|1 : 3
|4 : 1
| Баник Острава
Легия
|2 : 2
|2 : 1
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|1 : 1
|1 : 2 ДВ
| Левски
Брага
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Шахтёр
|2 : 4
|2 : 0
| Андерлехт
Хеккен
|1 : 0
|2 : 1 4 : 2
| Целе
АЕК Ларнака
|1 : 1
|2 : 1
| Лугано
ЧФР Клуж
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
|1 : 2
|14.08
| РФШ
КуПС
|06.08
|14.08
| Риека
Шелбурн
|06.08
|12.08
| Линкольн
Ноа
|07.08
|14.08
| Фредрикстад
Мидтьюлланн
|07.08
|14.08
| ЧФР Клуж
Брага
|07.08
|14.08
| АЕК Ларнака
Легия
|07.08
|14.08
|Команда
|1
|2
| Хеккен
Бранн
|07.08
|14.08
| ПАОК
Вольфсберг
|07.08
|14.08
| Панатинаикос
Шахтёр
|07.08
|14.08
| Зриньски
Брейдаблик
|07.08
|14.08
| Серветт
Утрехт
|07.08
|14.08
| ФКСБ
Дрита
|07.08
|14.08