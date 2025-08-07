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Зриньски - Брейдаблик 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 20:00
Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
07 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Зриньски
Брейдаблик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - Брейдаблик, которое состоится 07 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
История личных встреч
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчБрейдаблик1 : 0Зриньски
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчЗриньски6 : 2Брейдаблик
29.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчЗриньски2 : 2
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч4 : 0Зриньски
15.07.2025Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчЗриньски2 : 1
08.07.2025Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 2Зриньски
30.05.2025Босния и Герцеговина — Премьер-лига33-й тур3 : 2Зриньски
30.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчБрейдаблик0 : 1
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч7 : 1Брейдаблик
15.07.2025Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчБрейдаблик5 : 0
08.07.2025Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 0Брейдаблик
30.07.2024Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 0Брейдаблик
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Команда12
Хеккен
Бранн
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

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