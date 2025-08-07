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ФКСБ - Дрита 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 20:30
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
07 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ФКСБ
Дрита

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ФКСБ - Дрита, которое состоится 07 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ФКСБ
Бухарест, Румыния
Дрита
Гнилане, Косово
Главные тренеры
КипрЭлиас Хараламбус
История личных встреч
02.08.2025Румыния — Лига 14-й тур4 : 3ФКСБ
30.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчФКСБ1 : 2
26.07.2025Румыния — Лига 13-й турФКСБ1 : 2
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 0ФКСБ
19.07.2025Румыния — Лига 12-й тур0 : 1ФКСБ
29.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчДрита0 : 1
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 0Дрита
15.07.2025Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 3Дрита
08.07.2025Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчДрита1 : 0
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчДрита0 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Команда12
Хеккен
Бранн
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

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