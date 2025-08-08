Фортуна - Гоу Эхед Иглс 08 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 08-08-2025 20:00
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
08 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 08 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|44
|зщ
|Иван Маркес
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|38
|пз
|Тристан Шенкхёйзен
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|17
|пз
|Димитриос Лимниос
|10
|пз
|Ален Халилович
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|8
|пз
|Эверт Линторст
|7
|пз
|Якоб Бреум
|17
|пз
|Матис Сюре
|6
|пз
|Калвин Твигт
|18
|нп
|Рихонелл Маргарет
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|10.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|22.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|07.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|24.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 3
|06.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 1
|24.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 1
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
|03.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|4 : 1
|03.08.2025
|Суперкубок Нидерландов 2025
|Финал
|2 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|5 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Телстар
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Фортуна
|0
|0
| 4
Лига Европы
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Волендам
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|0
|0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|0
|0
|9
|Спарта
|0
|0
|10
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|11
|Гронинген
|0
|0
|12
|НАК Бреда
|0
|0
|13
|Хераклес
|0
|0
|14
|Утрехт
|0
|0
|15
|Эксельсиор
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Фейеноорд
|0
|0