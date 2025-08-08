23:59 ()
Фортуна - Гоу Эхед Иглс 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 20:00
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
08 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Фортуна
Гоу Эхед Иглс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 08 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
44 Испания зщ Иван Маркес
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
38 Нидерланды пз Тристан Шенкхёйзен
20 Франция пз Эдуар Мишю
17 Греция пз Димитриос Лимниос
10 Хорватия пз Ален Халилович
7 Швеция пз Кристоффер Петерсон
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
7 Дания пз Якоб Бреум
17 Бельгия пз Матис Сюре
6 Нидерланды пз Калвин Твигт
18 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
10.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фортуна0 : 3Гоу Эхед Иглс
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2Фортуна
03.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фортуна0 : 0Гоу Эхед Иглс
22.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Фортуна
23.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0Фортуна
07.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Фортуна0 : 2Гоу Эхед Иглс
24.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фортуна1 : 0Гоу Эхед Иглс
31.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 3Фортуна
06.04.2018 Нидерланды - Первый дивизион 34-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Фортуна
24.11.2017 Нидерланды - Первый дивизион 14-й тур Фортуна2 : 1Гоу Эхед Иглс
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Фортуна1 : 2
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна0 : 0
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 1Фортуна
10.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фортуна1 : 0
03.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 4 : 1Фортуна
03.08.2025 Суперкубок Нидерландов 2025 Финал 2 : 1Гоу Эхед Иглс
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 5 : 3Гоу Эхед Иглс
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 1 : 1Гоу Эхед Иглс
04.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
2
Лига чемпионов
Телстар00
3
Лига чемпионов
Фортуна00
4
Лига Европы
Гоу Эхед Иглс00
5
Плей-офф Лиги конференций
Волендам00
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Эксельсиор00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

