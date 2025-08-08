23:59 ()
Газиантеп - Галатасарай 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 20:30
Стадион: Калйон (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558
08 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 1-й тур
Газиантеп
Галатасарай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Газиантеп - Галатасарай, которое состоится 08 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Калйон (Газиантеп, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Газиантеп
Газиантеп
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
03.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Газиантеп0 : 1Галатасарай
17.09.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Галатасарай3 : 1Газиантеп
29.01.2024 Турция - Суперлига 23-й тур Галатасарай2 : 1Газиантеп
02.09.2023 Турция - Суперлига 4-й тур Газиантеп0 : 3Галатасарай
05.03.2023 Турция - Суперлига 24-й тур Газиантеп0 : 3 ТГалатасарай
05.09.2022 Турция - Суперлига 5-й тур Галатасарай2 : 1Газиантеп
20.03.2022 Турция - Суперлига 30-й тур Газиантеп3 : 1Галатасарай
31.10.2021 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай2 : 0Газиантеп
29.01.2021 Турция - Суперлига 22-й тур Газиантеп1 : 2Галатасарай
12.09.2020 Турция - Суперлига 1-й тур Галатасарай3 : 1Газиантеп
31.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур 2 : 2Газиантеп
24.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Газиантеп2 : 2
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур 0 : 0Газиантеп
09.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур Газиантеп0 : 1
03.05.2025 Турция — Суперлига 34-й тур 2 : 0Газиантеп
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Галатасарай2 : 2
30.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур Галатасарай2 : 0
24.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур 0 : 2Галатасарай
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур Галатасарай3 : 0
10.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур 0 : 2Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гёзтепе00
2
Лига чемпионов
Антальяспор00
3
Лига Европы
Истанбул Башакшехир00
4
Лига конференций
Фатих Карагюмрюк00
5 Ризеспор00
6 Газиантеп00
7 Аланьяспор00
8 Эюпспор00
9 Касымпаша00
10 Коньяспор00
11 Галатасарай00
12 Фенербахче00
13 Самсунспор00
14 Трабзонспор00
15 Кайсериспор00
16
Зона вылета
Бешикташ00
17
Зона вылета
Коджаэлиспор00
18
Зона вылета
Генчлербирлиги00

