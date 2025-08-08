Газиантеп - Галатасарай 08 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 08-08-2025 20:30
Стадион: Калйон (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558
08 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Газиантеп - Галатасарай, которое состоится 08 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Калйон (Газиантеп, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Газиантеп
Газиантеп
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|03.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 1
|17.09.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|3 : 1
|29.01.2024
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 3
|05.03.2023
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 3 Т
|05.09.2022
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 1
|20.03.2022
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|3 : 1
|31.10.2021
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 0
|29.01.2021
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 2
|12.09.2020
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|3 : 1
|31.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|2 : 2
|24.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|2 : 2
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|0 : 0
|09.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|0 : 1
|03.05.2025
|Турция — Суперлига
|34-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|30.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гёзтепе
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Антальяспор
|0
|0
| 3
Лига Европы
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
| 4
Лига конференций
|Фатих Карагюмрюк
|0
|0
|5
|Ризеспор
|0
|0
|6
|Газиантеп
|0
|0
|7
|Аланьяспор
|0
|0
|8
|Эюпспор
|0
|0
|9
|Касымпаша
|0
|0
|10
|Коньяспор
|0
|0
|11
|Галатасарай
|0
|0
|12
|Фенербахче
|0
|0
|13
|Самсунспор
|0
|0
|14
|Трабзонспор
|0
|0
|15
|Кайсериспор
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Бешикташ
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Коджаэлиспор
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|0
|0