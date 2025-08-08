23:59 ()
Бирмингем Сити - Ипсвич Таун 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 21:00
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
08 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Бирмингем Сити
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 08 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Ипсвич Таун3 : 1Бирмингем Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бирмингем Сити2 : 2Ипсвич Таун
13.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ипсвич Таун1 : 1Бирмингем Сити
29.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Бирмингем Сити2 : 2Ипсвич Таун
31.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бирмингем Сити1 : 0Ипсвич Таун
05.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Ипсвич Таун1 : 0Бирмингем Сити
01.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Ипсвич Таун1 : 1Бирмингем Сити
13.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Бирмингем Сити2 : 1Ипсвич Таун
23.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бирмингем Сити3 : 0Ипсвич Таун
18.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ипсвич Таун1 : 1Бирмингем Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Бирмингем Сити2 : 3
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Бирмингем Сити2 : 1
01.12.2024 Кубок Англии 2-й раунд 1 : 2Бирмингем Сити
03.11.2024 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 1Бирмингем Сити
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Бирмингем Сити0 : 2
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ипсвич Таун1 : 3
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 2 : 0Ипсвич Таун
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ипсвич Таун0 : 1
03.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур 2 : 2Ипсвич Таун
26.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур 3 : 0Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити00
2
Повышение
Престон Норт Энд00
3
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити00
4
Плей-офф за повышение
Чарльтон Атлетик00
5
Плей-офф за повышение
Портсмут00
6
Плей-офф за повышение
Саутгемптон00
7 Мидлсбро00
8 Оксфорд Юнайтед00
9 Блэкберн Роверс00
10 Шеффилд Юнайтед00
11 Бирмингем Сити00
12 Вест Бромвич Альбион00
13 Халл Сити00
14 Ковентри Сити00
15 Уотфорд00
16 Рексем00
17 Норвич Сити00
18 Ипсвич Таун00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

