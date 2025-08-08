Бирмингем Сити - Ипсвич Таун 08 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 08-08-2025 21:00
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
08 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 08 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Киран Маккенна
История личных встреч
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 2
|13.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|29.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 2
|31.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 0
|05.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|01.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 1
|13.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 1
|23.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|3 : 0
|18.09.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 3
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|01.12.2024
|Кубок Англии
|2-й раунд
|1 : 2
|03.11.2024
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|26.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|0
|0
| 2
Повышение
|Престон Норт Энд
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|Чарльтон Атлетик
|0
|0
| 5
Плей-офф за повышение
|Портсмут
|0
|0
| 6
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|0
|0
|7
|Мидлсбро
|0
|0
|8
|Оксфорд Юнайтед
|0
|0
|9
|Блэкберн Роверс
|0
|0
|10
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|11
|Бирмингем Сити
|0
|0
|12
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|13
|Халл Сити
|0
|0
|14
|Ковентри Сити
|0
|0
|15
|Уотфорд
|0
|0
|16
|Рексем
|0
|0
|17
|Норвич Сити
|0
|0
|18
|Ипсвич Таун
|0
|0
|19
|Суонси Сити
|0
|0
|20
|Миллуолл
|0
|0
|21
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|0
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|0
|0
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|0
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|0
|0