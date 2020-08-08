Корона - Радомяк 08 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 08-08-2025 18:00
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
08 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Радомяк, которое состоится 08 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Корона
Кельце
Радомяк
Радом
Главные тренеры
|Яцек Зелински
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|30.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|1 : 3
|20.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|4 : 0
|19.04.2024
|Польша - Экстракласса
|29-й тур
|4 : 0
|22.10.2023
|Польша - Экстракласса
|12-й тур
|1 : 1
|11.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|2 : 1
|27.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|0 : 2
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|27.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|3 : 1
|25.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|1 : 1
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|5 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|16.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|3
|6
|5
|Видзев
|3
|6
|6
|Гурник З
|3
|6
|7
|Нецеча
|3
|4
|8
|Погонь
|3
|4
|9
|Легия
|2
|4
|10
|Ракув
|3
|3
|11
|Мотор
|2
|3
|12
|Ягеллония
|2
|3
|13
|Заглембе Л
|3
|2
|14
|Арка
|3
|2
|15
|ГКС Катовице
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Корона
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Пяст
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|3
|-4