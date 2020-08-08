23:59 ()
Корона - Радомяк 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 18:00
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
08 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Корона
Радомяк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Радомяк, которое состоится 08 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
30.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Корона1 : 3Радомяк
20.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Радомяк4 : 0Корона
19.04.2024 Польша - Экстракласса 29-й тур Корона4 : 0Радомяк
22.10.2023 Польша - Экстракласса 12-й тур Радомяк1 : 1Корона
11.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Корона2 : 1Радомяк
27.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Радомяк0 : 2Корона
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 1Корона
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Корона0 : 2
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 2 : 0Корона
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 1 : 1Корона
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Корона1 : 1
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Радомяк3 : 1
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 1 : 1Радомяк
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Радомяк5 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Радомяк2 : 3
16.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 2 : 2Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк39
2
Квалификация Лиги конференций
Радомяк37
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия37
4
Квалификация Лиги конференций
Лех П36
5 Видзев36
6 Гурник З36
7 Нецеча34
8 Погонь34
9 Легия24
10 Ракув33
11 Мотор23
12 Ягеллония23
13 Заглембе Л32
14 Арка32
15 ГКС Катовице31
16
Зона вылета
Корона31
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия3-4

Отзывы и комментарии к матчу

