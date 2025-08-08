00:00 ()
Гурник З - Нецеча 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 20:30
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
08 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Гурник З
Нецеча

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Нецеча, которое состоится 08 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Нецеча
Нецеча
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
20.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Гурник З1 : 1Нецеча
26.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Нецеча3 : 1Гурник З
19.02.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Гурник З3 : 0Нецеча
10.09.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Нецеча1 : 2Гурник З
14.05.2016 Польша - Экстракласса 7-й тур Нецеча1 : 1Гурник З
12.12.2015 Польша - Экстракласса 20-й тур Гурник З0 : 0Нецеча
15.08.2015 Польша - Экстракласса 5-й тур Нецеча3 : 0Гурник З
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 1Гурник З
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 0 : 1Гурник З
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Гурник З2 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Гурник З1 : 1
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 2 : 0Гурник З
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Нецеча1 : 1
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 2 : 0Нецеча
18.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 0 : 4Нецеча
21.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур 2 : 2Нецеча
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Нецеча0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк39
2
Квалификация Лиги конференций
Радомяк37
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия37
4
Квалификация Лиги конференций
Лех П36
5 Видзев36
6 Гурник З36
7 Нецеча34
8 Погонь34
9 Легия24
10 Ракув33
11 Мотор23
12 Ягеллония23
13 Заглембе Л32
14 Арка32
15 ГКС Катовице31
16
Зона вылета
Корона31
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия3-4

Отзывы и комментарии к матчу

