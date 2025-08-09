11:57 ()
Крылья Советов - Балтика 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 12:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
09 Августа 2025 года в 13:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
Крылья Советов
Балтика

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Балтика, которое состоится 09 Августа 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Балтика
Калининград
Главные тренеры
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
02.05.2025Россия — МФЛ8-й турБалтика1 : 4Крылья Советов
17.05.2024Россия — МФЛГруппа АКрылья Советов3 : 3Балтика
20.04.2024Мир Российская Премьер-лига25-й турБалтика2 : 1Крылья Советов
08.03.2024Россия — МФЛГруппа АБалтика0 : 0Крылья Советов
19.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 2Крылья Советов
27.08.2023Мир Российская Премьер-лига6-й турКрылья Советов2 : 1Балтика
26.07.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CКрылья Советов2 : 3Балтика
15.05.2021ФНЛ - Первый дивизион42-й турБалтика0 : 1Крылья Советов
02.08.2020ФНЛ - Первый дивизион1-й турКрылья Советов0 : 0Балтика
11.04.2018ФНЛ - Первый дивизион32-й турБалтика1 : 0Крылья Советов
02.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й тур1 : 4Крылья Советов
01.08.2025Россия — МФЛ17-й тур2 : 1Крылья Советов
29.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 1-й тур1 : 2Крылья Советов
25.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й турКрылья Советов2 : 0
25.07.2025Россия — МФЛ16-й турКрылья Советов0 : 4
03.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й турБалтика3 : 2
01.08.2025Россия — МФЛ17-й тур2 : 0Балтика
29.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 1-й тур2 : 1Балтика
26.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й тур0 : 3Балтика
25.07.2025Россия — МФЛ16-й турБалтика2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Крылья Советов37
3 Балтика37
4 Рубин37
5 Краснодар36
6 Акрон35
7 Зенит35
8 ЦСКА35
9 Динамо Мх34
10 Динамо М34
11 Спартак М34
12 Оренбург32
13
Стыковая зона
Ахмат30
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород30
16
Зона вылета
Сочи30

