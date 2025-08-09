Крылья Советов - Балтика 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 12:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
09 Августа 2025 года в 13:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Балтика, которое состоится 09 Августа 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|02.05.2025
|Россия — МФЛ
|8-й тур
|1 : 4
|17.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 3
|20.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 2
|27.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|26.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|0 : 1
|02.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|0 : 0
|11.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|25.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|0 : 4
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 0
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Крылья Советов
|3
|7
|3
|Балтика
|3
|7
|4
|Рубин
|3
|7
|5
|Краснодар
|3
|6
|6
|Акрон
|3
|5
|7
|Зенит
|3
|5
|8
|ЦСКА
|3
|5
|9
|Динамо Мх
|3
|4
|10
|Динамо М
|3
|4
|11
|Спартак М
|3
|4
|12
|Оренбург
|3
|2
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|0
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|3
|0