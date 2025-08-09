11:57 ()
ЦСКА - Рубин 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 14:45
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
09 Августа 2025 года в 15:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
ЦСКА
Рубин

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Рубин, которое состоится 09 Августа 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
ШвейцарияФабио Челестини
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
02.05.2025Россия — МФЛ8-й турРубин0 : 4ЦСКА
30.11.2024Мир Российская Премьер-лига17-й турЦСКА2 : 2Рубин
26.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матчЦСКА3 : 0Рубин
06.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчРубин0 : 0ЦСКА
21.09.2024Мир Российская Премьер-лига9-й турРубин1 : 1ЦСКА
06.05.2024Мир Российская Премьер-лига27-й турЦСКА2 : 2Рубин
21.10.2023Мир Российская Премьер-лига12-й турРубин0 : 0ЦСКА
19.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЦСКА0 : 2Рубин
20.03.2022Россия - Премьер-Лига22-й турЦСКА6 : 1Рубин
20.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиЦСКА1 : 1Рубин
03.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й тур1 : 1ЦСКА
01.08.2025Россия — МФЛ17-й тур0 : 1ЦСКА
30.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 1-й турЦСКА2 : 1
27.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й турЦСКА2 : 1
25.07.2025Россия — МФЛ16-й турЦСКА3 : 1
04.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й турРубин2 : 1
01.08.2025Россия — МФЛ17-й тур5 : 1Рубин
31.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турРубин2 : 0
27.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й турРубин2 : 2
25.07.2025Россия — МФЛ16-й турРубин0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Крылья Советов37
3 Балтика37
4 Рубин37
5 Краснодар36
6 Акрон35
7 Зенит35
8 ЦСКА35
9 Динамо Мх34
10 Динамо М34
11 Спартак М34
12 Оренбург32
13
Стыковая зона
Ахмат30
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород30
16
Зона вылета
Сочи30

