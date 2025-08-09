11:58 ()
Свернуть список

НЕК Неймеген - Эксельсиор 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 16:30
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
09 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
НЕК Неймеген
Эксельсиор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Эксельсиор, которое состоится 09 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Эксельсиор
Роттердам
История личных встреч
06.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турЭксельсиор0 : 3НЕК Неймеген
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турНЕК Неймеген3 : 4Эксельсиор
19.02.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турЭксельсиор0 : 3НЕК Неймеген
08.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турНЕК Неймеген1 : 1Эксельсиор
09.04.2021Нидерланды - Первый дивизион33-й турЭксельсиор2 : 1НЕК Неймеген
08.01.2021Нидерланды - Первый дивизион19-й турНЕК Неймеген3 : 2Эксельсиор
06.12.2019Нидерланды - Первый дивизион18-й турЭксельсиор2 : 1НЕК Неймеген
29.10.2019Кубок Нидерландов1-й раундЭксельсиор4 : 2 ДВНЕК Неймеген
25.09.2018Кубок Нидерландов1-й раундЭксельсиор2 : 3 ДВНЕК Неймеген
22.04.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турНЕК Неймеген0 : 1Эксельсиор
22.05.2025Нидерланды — ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала3 : 2 ДВНЕК Неймеген
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур1 : 2НЕК Неймеген
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турНЕК Неймеген3 : 0
11.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур0 : 3НЕК Неймеген
03.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турНЕК Неймеген1 : 1
14.01.2025Кубок Нидерландов1/8 финала5 : 4 ДВЭксельсиор
17.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 3Эксельсиор
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раундЭксельсиор2 : 1
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур4 : 0Эксельсиор
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турЭксельсиор4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
2
Лига чемпионов
Телстар00
3
Лига чемпионов
Фортуна00
4
Лига Европы
Гоу Эхед Иглс00
5
Плей-офф Лиги конференций
Волендам00
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Эксельсиор00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close