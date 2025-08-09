НЕК Неймеген - Эксельсиор 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 16:30
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
09 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Эксельсиор, которое состоится 09 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Эксельсиор
Роттердам
История личных встреч
|06.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|3 : 4
|19.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|09.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|33-й тур
|2 : 1
|08.01.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|19-й тур
|3 : 2
|06.12.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 1
|29.10.2019
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 2 ДВ
|25.09.2018
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|22.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 1
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 2 ДВ
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|03.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Телстар
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Фортуна
|0
|0
| 4
Лига Европы
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Волендам
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|0
|0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|0
|0
|9
|Спарта
|0
|0
|10
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|11
|Гронинген
|0
|0
|12
|НАК Бреда
|0
|0
|13
|Хераклес
|0
|0
|14
|Утрехт
|0
|0
|15
|Эксельсиор
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Фейеноорд
|0
|0