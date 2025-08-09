11:58 ()
Свернуть список

Херенвен - Волендам 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 20:00
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
09 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Херенвен
Волендам

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Волендам, которое состоится 09 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Волендам
Волендам
История личных встреч
25.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турВолендам0 : 4Херенвен
16.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турХеренвен1 : 2Волендам
08.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 28-й турХеренвен2 : 1Волендам
11.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаХеренвен2 : 0Волендам
23.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 11-й турВолендам1 : 3Херенвен
22.05.2025Нидерланды — ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала4 : 1Херенвен
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХеренвен2 : 0
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур1 : 0Херенвен
10.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур3 : 1Херенвен
27.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турХеренвен1 : 0
19.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала2 : 0Волендам
31.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 5Волендам
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турВолендам1 : 2
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур7 : 2Волендам
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турВолендам1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
2
Лига чемпионов
Телстар00
3
Лига чемпионов
Фортуна00
4
Лига Европы
Гоу Эхед Иглс00
5
Плей-офф Лиги конференций
Волендам00
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Эксельсиор00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close