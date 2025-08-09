Насьонал - Жил Висенте 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 16:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
09 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Жил Висенте, которое состоится 09 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 3
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|19.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 0
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|22.04.2018
|Португалия - Сегунда
|35-й тур
|0 : 0
|10.12.2017
|Португалия - Сегунда
|16-й тур
|1 : 1
|13.01.2016
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|12.04.2015
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|30.11.2014
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|3 : 3
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 3
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|26.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Фамаликан
|0
|0
| 3
Лига Европы
|АВС
|0
|0
| 4
Лига конференций
|Риу Аве
|0
|0
|5
|Эшторил
|0
|0
|6
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|7
|Морейренсе
|0
|0
|8
|Жил Висенте
|0
|0
|9
|Спортинг
|0
|0
|10
|Бенфика
|0
|0
|11
|Порту
|0
|0
|12
|Алверка
|0
|0
|13
|Насьонал
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0