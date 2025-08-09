11:58 ()
Насьонал - Жил Висенте 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 16:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
09 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Насьонал
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Жил Висенте, которое состоится 09 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Насьонал0 : 3Жил Висенте
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Жил Висенте2 : 1Насьонал
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа E. 2-й тур Жил Висенте2 : 0Насьонал
19.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Жил Висенте2 : 0Насьонал
08.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Насьонал2 : 1Жил Висенте
22.04.2018 Португалия - Сегунда 35-й тур Жил Висенте0 : 0Насьонал
10.12.2017 Португалия - Сегунда 16-й тур Насьонал1 : 1Жил Висенте
13.01.2016 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте1 : 0Насьонал
12.04.2015 Португалия - Примейра 28-й тур Насьонал3 : 2Жил Висенте
30.11.2014 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте0 : 0Насьонал
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 3 : 0Насьонал
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Насьонал3 : 3
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Насьонал1 : 2
27.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур 1 : 1Насьонал
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Насьонал0 : 3Жил Висенте
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 1Жил Висенте
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Жил Висенте1 : 1
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 2 : 1Жил Висенте
26.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Жил Висенте1 : 0
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Насьонал0 : 3Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Санта-Клара00
2
Лига чемпионов
Фамаликан00
3
Лига Европы
АВС00
4
Лига конференций
Риу Аве00
5 Эшторил00
6 Витория Гимарайнш00
7 Морейренсе00
8 Жил Висенте00
9 Спортинг00
10 Бенфика00
11 Порту00
12 Алверка00
13 Насьонал00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Тондела00
17
Зона вылета
Каза Пия00
18
Зона вылета
Эштрела00

