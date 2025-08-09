11:59 ()
Саутгемптон - Рексем 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 13:30
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
09 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Саутгемптон
Рексем

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Рексем, которое состоится 09 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Рексем
Рексем
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Англия Фил Паркинсон
История личных встреч
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Саутгемптон2 : 2
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Саутгемптон1 : 2
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 2 : 0Саутгемптон
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Саутгемптон0 : 0
03.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур 2 : 0Саутгемптон
03.11.2024 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 0Рексем
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 4 : 2Рексем
29.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч 4 : 1Рексем
07.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч 0 : 1Рексем
03.12.2023 Кубок Англии 2-й раунд Рексем3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити00
2
Повышение
Престон Норт Энд00
3
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити00
4
Плей-офф за повышение
Чарльтон Атлетик00
5
Плей-офф за повышение
Портсмут00
6
Плей-офф за повышение
Саутгемптон00
7 Мидлсбро00
8 Оксфорд Юнайтед00
9 Блэкберн Роверс00
10 Шеффилд Юнайтед00
11 Бирмингем Сити00
12 Вест Бромвич Альбион00
13 Халл Сити00
14 Ковентри Сити00
15 Уотфорд00
16 Рексем00
17 Норвич Сити00
18 Ипсвич Таун00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

Отзывы и комментарии к матчу

