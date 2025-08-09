Саутгемптон - Рексем 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 13:30
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
09 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Рексем, которое состоится 09 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Рексем
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Фил Паркинсон
История личных встреч
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 0
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|4 : 2
|29.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|4 : 1
|07.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|0 : 1
|03.12.2023
|Кубок Англии
|2-й раунд
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|0
|0
| 2
Повышение
|Престон Норт Энд
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|Чарльтон Атлетик
|0
|0
| 5
Плей-офф за повышение
|Портсмут
|0
|0
| 6
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|0
|0
|7
|Мидлсбро
|0
|0
|8
|Оксфорд Юнайтед
|0
|0
|9
|Блэкберн Роверс
|0
|0
|10
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|11
|Бирмингем Сити
|0
|0
|12
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|13
|Халл Сити
|0
|0
|14
|Ковентри Сити
|0
|0
|15
|Уотфорд
|0
|0
|16
|Рексем
|0
|0
|17
|Норвич Сити
|0
|0
|18
|Ипсвич Таун
|0
|0
|19
|Суонси Сити
|0
|0
|20
|Миллуолл
|0
|0
|21
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|0
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|0
|0
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|0
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|0
|0