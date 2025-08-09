Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 18:30
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
09 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити, которое состоится 09 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Рубен Селльес
|Герхард Штрубер
История личных встреч
|12.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|08.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 1
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 2
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 0
|01.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|28.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|30.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|0
|0
| 2
Повышение
|Престон Норт Энд
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|Чарльтон Атлетик
|0
|0
| 5
Плей-офф за повышение
|Портсмут
|0
|0
| 6
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|0
|0
|7
|Мидлсбро
|0
|0
|8
|Оксфорд Юнайтед
|0
|0
|9
|Блэкберн Роверс
|0
|0
|10
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|11
|Бирмингем Сити
|0
|0
|12
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|13
|Халл Сити
|0
|0
|14
|Ковентри Сити
|0
|0
|15
|Уотфорд
|0
|0
|16
|Рексем
|0
|0
|17
|Норвич Сити
|0
|0
|18
|Ипсвич Таун
|0
|0
|19
|Суонси Сити
|0
|0
|20
|Миллуолл
|0
|0
|21
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|0
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|0
|0
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|0
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|0
|0