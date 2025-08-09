11:59 ()
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 18:30
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
09 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити, которое состоится 09 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Испания Рубен Селльес
Австрия Герхард Штрубер
История личных встреч
12.05.2025 Англия — Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Шеффилд Юнайтед3 : 0Бристоль Сити
08.05.2025 Англия — Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Бристоль Сити0 : 3Шеффилд Юнайтед
11.03.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Бристоль Сити
05.11.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Бристоль Сити1 : 2Шеффилд Юнайтед
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Бристоль Сити
01.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бристоль Сити0 : 1Шеффилд Юнайтед
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Бристоль Сити1 : 1Шеффилд Юнайтед
28.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Бристоль Сити
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Шеффилд Юнайтед1 : 0Бристоль Сити
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 3Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити00
2
Повышение
Престон Норт Энд00
3
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити00
4
Плей-офф за повышение
Чарльтон Атлетик00
5
Плей-офф за повышение
Портсмут00
6
Плей-офф за повышение
Саутгемптон00
7 Мидлсбро00
8 Оксфорд Юнайтед00
9 Блэкберн Роверс00
10 Шеффилд Юнайтед00
11 Бирмингем Сити00
12 Вест Бромвич Альбион00
13 Халл Сити00
14 Ковентри Сити00
15 Уотфорд00
16 Рексем00
17 Норвич Сити00
18 Ипсвич Таун00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

