Ислочь - БАТЭ 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 17:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
09 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Ислочь
БАТЭ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - БАТЭ, которое состоится 09 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
28.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур БАТЭ0 : 1Ислочь
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Ислочь1 : 2БАТЭ
03.05.2024 Беларусь — Высшая лига 7-й тур БАТЭ1 : 1Ислочь
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур БАТЭ1 : 2Ислочь
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Ислочь1 : 1БАТЭ
20.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Ислочь0 : 0БАТЭ
18.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ0 : 1Ислочь
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур БАТЭ2 : 2Ислочь
23.05.2021 Кубок Беларуси Финал БАТЭ2 : 1Ислочь
25.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь1 : 4БАТЭ
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 1Ислочь
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Ислочь
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 4Ислочь
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 2 : 0Ислочь
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Ислочь1 : 3
01.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур БАТЭ1 : 5
25.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 3 : 4 ДВБАТЭ
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1БАТЭ
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур БАТЭ0 : 2
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 2 : 2БАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1642
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1632
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
4 Динамо Мн1529
5 Динамо-Брест1628
6 Неман1528
7 Ислочь1625
8 Минск1624
9 Витебск1621
10 Арсенал Дз1619
11 Гомель1518
12 БАТЭ1616
13 Нафтан1614
14
Стыковая зона
Слуцк1611
15
Зона вылета
Сморгонь158
16
Зона вылета
Молодечно154

Новости футбола

