Ислочь - БАТЭ 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 17:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
09 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - БАТЭ, которое состоится 09 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Ислочь
Минский район
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|28.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|03.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|20.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|18.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Кубок Беларуси
|Финал
|2 : 1
|25.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 4
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 4
|04.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 3
|01.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 5
|25.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|13.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|05.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|29.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|16
|42
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|16
|32
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|29
|4
|Динамо Мн
|15
|29
|5
|Динамо-Брест
|16
|28
|6
|Неман
|15
|28
|7
|Ислочь
|16
|25
|8
|Минск
|16
|24
|9
|Витебск
|16
|21
|10
|Арсенал Дз
|16
|19
|11
|Гомель
|15
|18
|12
|БАТЭ
|16
|16
|13
|Нафтан
|16
|14
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|16
|11
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|15
|4