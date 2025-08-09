11:59 ()
Динамо Др - Магдебург 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 13:00
Стадион: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
09 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Динамо Др
Магдебург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Др - Магдебург, которое состоится 09 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Динамо Др
Дрезден
Магдебург
Магдебург
История личных встреч
16.03.2019Германия - Вторая Бундеслига26-й турДинамо Др1 : 1Магдебург
06.10.2018Германия - Вторая Бундеслига9-й турМагдебург2 : 2Динамо Др
03.08.2025Германия — Вторая Бундеслига1-й тур3 : 2Динамо Др
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаДинамо Др2 : 3 ДВ
18.08.2024Кубок Германии1/32 финалаДинамо Др2 : 0
29.07.2022Кубок Германии1-й раундДинамо Др0 : 1
24.05.2022Германия - Переходные матчи (2-3)Германия - Переходные матчи (2-3). 2-й матчДинамо Др0 : 2
03.08.2025Германия — Вторая Бундеслига1-й турМагдебург0 : 1
18.05.2025Германия — Вторая Бундеслига34-й турМагдебург4 : 2
10.05.2025Германия — Вторая Бундеслига33-й тур2 : 1Магдебург
02.05.2025Германия — Вторая Бундеслига32-й турМагдебург0 : 5
25.04.2025Германия — Вторая Бундеслига31-й тур1 : 1Магдебург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арминия13
2
Повышение
Дармштадт 9813
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ13
4 Гройтер Фюрт13
5 Падерборн 0713
6 Шальке-0413
7 Айнтрахт Б13
8 Эльверсберг13
9 Ганновер-9613
10 Пройссен Мюнстер10
11 Динамо Др10
12 Хольштайн10
13 Герта10
14 Нюрнберг10
15 Магдебург10
16
Стыковая зона
Кайзерслаутерн10
17
Зона вылета
Бохум10
18
Зона вылета
Фортуна10

