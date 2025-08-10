08:28 ()
Шинник - Нефтехимик 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 13:00
10 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Шинник
Нефтехимик

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Нефтехимик, которое состоится 10 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
БеларусьАртёмм Олегович Булойчик
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
29.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й турШинник1 : 1Нефтехимик
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й турНефтехимик1 : 0Шинник
24.04.2024Россия — Мелбет Первая лига29-й турНефтехимик1 : 2Шинник
03.09.2023Россия — Мелбет Первая лига8-й турШинник1 : 0Нефтехимик
26.03.2023Россия - Мелбет Первая лига24-й турШинник3 : 0Нефтехимик
04.09.2022Россия - Мелбет Первая лига8-й турНефтехимик1 : 0Шинник
07.04.2021ФНЛ - Первый дивизион35-й турНефтехимик1 : 1Шинник
13.10.2020ФНЛ - Первый дивизион15-й турШинник1 : 2Нефтехимик
14.09.2019ФНЛ - Первый дивизион13-й турНефтехимик2 : 2Шинник
29.04.2017ФНЛ - Первый дивизион34-й турШинник2 : 1Нефтехимик
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 0Шинник
25.07.2025Россия — Лига PARI2-й тур1 : 1Шинник
19.07.2025Россия — Лига PARI1-й турШинник0 : 1
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й тур6 : 2
18.05.2025Россия — Мелбет Первая лига33-й тур0 : 4
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 1Нефтехимик
27.07.2025Россия — Лига PARI2-й турНефтехимик0 : 0
20.07.2025Россия — Лига PARI1-й турНефтехимик0 : 0
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й тур1 : 2
19.05.2025Россия — Мелбет Первая лига33-й тур0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал39
2
Повышение
Факел39
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ37
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск37
5 Челябинск36
6 Чайка35
7 Арсенал Т35
8 Спартак Кс34
9 Ротор34
10 Уфа34
11 Нефтехимик33
12 Сокол32
13 Черноморец31
14 Родина31
15 Волга Ул31
16
Зона вылета
Торпедо М31
17
Зона вылета
Шинник31
18
Зона вылета
Енисей31

