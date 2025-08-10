Шинник - Нефтехимик 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 13:00
10 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Нефтехимик, которое состоится 10 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Артёмм Олегович Булойчик
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|3 : 0
|04.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|07.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 1
|13.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 2
|14.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|2 : 2
|29.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|25.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 1
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 2
|18.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 4
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 1
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|0 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 0
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|19.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|3
|9
| 2
Повышение
|Факел
|3
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|3
|7
|5
|Челябинск
|3
|6
|6
|Чайка
|3
|5
|7
|Арсенал Т
|3
|5
|8
|Спартак Кс
|3
|4
|9
|Ротор
|3
|4
|10
|Уфа
|3
|4
|11
|Нефтехимик
|3
|3
|12
|Сокол
|3
|2
|13
|Черноморец
|3
|1
|14
|Родина
|3
|1
|15
|Волга Ул
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|3
|1