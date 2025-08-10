08:28 ()
СКА-Хабаровск - Чайка 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 09:00
10 Августа 2025 года в 10:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
СКА-Хабаровск
Чайка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Чайка, которое состоится 10 Августа 2025 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
РоссияАлексей Николаевич Поддубский
РоссияДмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
24.11.2024Россия — Мелбет Первая лига20-й турЧайка0 : 0СКА-Хабаровск
10.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й турСКА-Хабаровск1 : 0Чайка
28.03.2021ФНЛ - Первый дивизион33-й турЧайка2 : 1СКА-Хабаровск
04.10.2020ФНЛ - Первый дивизион13-й турСКА-Хабаровск0 : 0Чайка
09.11.2019ФНЛ - Первый дивизион22-й турСКА-Хабаровск3 : 2Чайка
24.07.2019ФНЛ - Первый дивизион4-й турЧайка0 : 2СКА-Хабаровск
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й турСКА-Хабаровск1 : 0
27.07.2025Россия — Лига PARI2-й тур1 : 2СКА-Хабаровск
19.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур1 : 1СКА-Хабаровск
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й тур3 : 1
17.05.2025Россия — Мелбет Первая лига33-й тур1 : 0
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й турЧайка1 : 1
26.07.2025Россия — Лига PARI2-й тур0 : 0Чайка
20.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур0 : 3Чайка
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й тур1 : 0Чайка
17.05.2025Россия — Мелбет Первая лига33-й турЧайка1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал39
2
Повышение
Факел39
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ37
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск37
5 Челябинск36
6 Чайка35
7 Арсенал Т35
8 Спартак Кс34
9 Ротор34
10 Уфа34
11 Нефтехимик33
12 Сокол32
13 Черноморец31
14 Родина31
15 Волга Ул31
16
Зона вылета
Торпедо М31
17
Зона вылета
Шинник31
18
Зона вылета
Енисей31

Отзывы и комментарии к матчу

