Оренбург - Краснодар 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 14:30
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
10 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Краснодар, которое состоится 10 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Владимир Слишкович
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|17.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|13.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|5 : 1
|21.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 3 Т
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|11.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|31.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|21.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 3
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|5 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Крылья Советов
|3
|7
|3
|Балтика
|3
|7
|4
|Рубин
|3
|7
|5
|Краснодар
|3
|6
|6
|Акрон
|4
|6
|7
|Зенит
|3
|5
|8
|ЦСКА
|3
|5
|9
|Динамо Мх
|4
|5
|10
|Динамо М
|3
|4
|11
|Спартак М
|3
|4
|12
|Оренбург
|3
|2
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|0
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|3
|0