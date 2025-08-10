08:29 ()
Суббота 09 августа
Оренбург - Краснодар 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 14:30
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
10 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
Оренбург
Краснодар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Краснодар, которое состоится 10 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаВладимир Слишкович
РоссияМурад Олегович Мусаев
История личных встреч
17.05.2025Мир Российская Премьер-лига29-й турОренбург1 : 2Краснодар
03.11.2024Мир Российская Премьер-лига14-й турКраснодар4 : 0Оренбург
03.12.2023Мир Российская Премьер-лига17-й турКраснодар2 : 1Оренбург
12.08.2023Мир Российская Премьер-лига4-й турОренбург0 : 2Краснодар
13.11.2022Мир Российская Премьер-лига17-й турОренбург5 : 1Краснодар
21.08.2022Мир Российская Премьер-лига6-й турКраснодар2 : 0Оренбург
27.06.2020Россия - Премьер-Лига24-й турОренбург0 : 3 ТКраснодар
27.10.2019Россия - Премьер-Лига14-й турКраснодар1 : 1Оренбург
11.03.2019Россия - Премьер-Лига19-й турКраснодар2 : 2Оренбург
26.08.2018Россия - Премьер-Лига5-й турОренбург1 : 1Краснодар
03.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й тур3 : 2Оренбург
31.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й тур2 : 0Оренбург
27.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й турОренбург1 : 1
21.07.2025Мир Российская Премьер-лига1-й турОренбург0 : 0
24.05.2025Мир Российская Премьер-лига30-й тур4 : 2
08.08.2025Россия — МФЛ18-й тур1 : 3Краснодар
02.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й турКраснодар1 : 0
01.08.2025Россия — МФЛ17-й турКраснодар5 : 1
29.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 1-й турКраснодар1 : 2
26.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й турКраснодар1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Крылья Советов37
3 Балтика37
4 Рубин37
5 Краснодар36
6 Акрон46
7 Зенит35
8 ЦСКА35
9 Динамо Мх45
10 Динамо М34
11 Спартак М34
12 Оренбург32
13
Стыковая зона
Ахмат30
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород30
16
Зона вылета
Сочи30

Отзывы и комментарии к матчу

