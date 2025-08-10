08:29 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 августа
Свернуть список

Боруссия Д - Ювентус 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 17:30
10 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Боруссия Д
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Ювентус, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
25.07.2015Товарищеские матчи (клубы) - 2015Июль 2015Боруссия Д2 : 0Ювентус
18.03.2015Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБоруссия Д0 : 3Ювентус
24.02.2015Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчЮвентус2 : 1Боруссия Д
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Боруссия Д3 : 2
30.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 8Боруссия Д
05.07.2025Клубный чемпионат мира — 20251/4 финала3 : 2Боруссия Д
02.07.2025Клубный чемпионат мира — 20251/8 финалаБоруссия Д2 : 1
25.06.2025Клубный чемпионат мира — 2025Группа F. 3-й турБоруссия Д1 : 0
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Ювентус2 : 2
01.07.2025Клубный чемпионат мира — 20251/8 финала1 : 0Ювентус
26.06.2025Клубный чемпионат мира — 2025Группа G. 3-й турЮвентус2 : 5
22.06.2025Клубный чемпионат мира — 2025Группа G. 2-й турЮвентус4 : 1
19.06.2025Клубный чемпионат мира — 2025Группа G. 1-й тур0 : 5Ювентус

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close