Боруссия Д - Ювентус 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 17:30
10 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Ювентус, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
|Нико Ковач
История личных встреч
|25.07.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Июль 2015
|2 : 0
|18.03.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 3
|24.02.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 8
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|3 : 2
|02.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|2 : 1
|25.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 0
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 3-й тур
|2 : 5
|22.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 2-й тур
|4 : 1
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 1-й тур
|0 : 5