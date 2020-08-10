Барселона - Комо 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 21:00
10 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Комо, которое состоится 10 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Комо
Комо, Италия
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 5
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 7
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 3
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 3
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 1