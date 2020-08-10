08:29 ()
Барселона - Комо 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 21:00
10 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Барселона
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Комо, которое состоится 10 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Комо
Комо, Италия
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
04.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 5Барселона
31.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 7Барселона
27.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 3Барселона
25.05.2025Испания — Примера38-й тур0 : 3Барселона
18.05.2025Испания — Примера37-й турБарселона2 : 3
06.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 3Комо
23.05.2025Италия — Серия А38-й турКомо0 : 2
18.05.2025Италия — Серия А37-й тур1 : 1Комо
10.05.2025Италия — Серия А36-й турКомо3 : 1
03.05.2025Италия — Серия А35-й тур0 : 1Комо

Отзывы и комментарии к матчу

