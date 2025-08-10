Вильярреал - Астон Вилла 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 21:00
10 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Астон Вилла, которое состоится 10 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Унаи Эмери
История личных встреч
|15.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|4 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 3
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|0 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|16.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1