Вильярреал - Астон Вилла 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 21:00
10 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Вильярреал
Астон Вилла

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Астон Вилла, которое состоится 10 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
15.12.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиАстон Вилла0 : 1Вильярреал
06.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 3Вильярреал
25.05.2025Испания — Примера38-й турВильярреал4 : 2
18.05.2025Испания — Примера37-й тур2 : 3Вильярреал
14.05.2025Испания — Примера36-й турВильярреал3 : 0
10.05.2025Испания — Примера35-й тур0 : 1Вильярреал
06.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Астон Вилла4 : 0
27.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 2Астон Вилла
25.05.2025Англия — Премьер-лига38-й тур2 : 0Астон Вилла
16.05.2025Англия — Премьер-лига37-й турАстон Вилла2 : 0
10.05.2025Англия — Премьер-лига36-й тур0 : 1Астон Вилла

Отзывы и комментарии к матчу

