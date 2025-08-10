ПЕК Зволле - Твенте 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 12:15
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
10 Августа 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Твенте, которое состоится 10 Августа 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Твенте
Энсхеде
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|13.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|19.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 3
|10.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 1
|10.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|17.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|25.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|4 : 0
|25.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|3 : 2
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 2 ДВ
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|1
| 2
Лига чемпионов
|Фортуна
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|0
|0
| 4
Лига Европы
|Телстар
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Волендам
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|0
|0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|0
|0
|9
|Спарта
|0
|0
|10
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|11
|Гронинген
|0
|0
|12
|НАК Бреда
|0
|0
|13
|Хераклес
|0
|0
|14
|Утрехт
|0
|0
|15
|Эксельсиор
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Фейеноорд
|0
|0