ПЕК Зволле - Твенте 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 12:15
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
10 Августа 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Твенте, которое состоится 10 Августа 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Твенте
Энсхеде
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
13.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турПЕК Зволле1 : 1Твенте
14.09.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 5-й турТвенте1 : 1ПЕК Зволле
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПЕК Зволле1 : 2Твенте
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турТвенте3 : 1ПЕК Зволле
19.03.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турТвенте1 : 0ПЕК Зволле
18.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турПЕК Зволле1 : 3Твенте
10.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турПЕК Зволле1 : 0Твенте
31.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турТвенте5 : 1ПЕК Зволле
10.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турТвенте2 : 1ПЕК Зволле
17.04.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турТвенте2 : 0ПЕК Зволле
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПЕК Зволле2 : 0
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур1 : 2ПЕК Зволле
11.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турПЕК Зволле1 : 1
04.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й тур1 : 3ПЕК Зволле
25.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур4 : 0ПЕК Зволле
25.05.2025Нидерланды — ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. Финал3 : 2Твенте
22.05.2025Нидерланды — ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финалаТвенте3 : 2 ДВ
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур2 : 0Твенте
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турТвенте2 : 3
11.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турТвенте2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс11
2
Лига чемпионов
Фортуна11
3
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
4
Лига Европы
Телстар00
5
Плей-офф Лиги конференций
Волендам00
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Эксельсиор00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

Отзывы и комментарии к матчу

