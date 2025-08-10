08:30 ()
Аякс - Телстар 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 14:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
10 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Аякс
Телстар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Телстар, которое состоится 10 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Телстар
Велзен
История личных встреч
19.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаАякс2 : 0Телстар
18.12.2019Кубок Нидерландов2-й раундТелстар3 : 4Аякс
03.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Аякс2 : 2
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турАякс2 : 0
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур2 : 2Аякс
11.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАякс0 : 3
27.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАякс1 : 1
19.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаАякс2 : 0Телстар
31.10.2024Кубок Нидерландов1-й раундТелстар3 : 0
31.10.2023Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 0Телстар
10.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финала3 : 1Телстар
18.10.2022Кубок Нидерландов1-й раунд0 : 1Телстар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс11
2
Лига чемпионов
Фортуна11
3
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
4
Лига Европы
Телстар00
5
Плей-офф Лиги конференций
Волендам00
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Эксельсиор00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

