Аякс - Телстар 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 14:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
10 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Телстар, которое состоится 10 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Телстар
Велзен
История личных встреч
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|18.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 4
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|27.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 1
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|10.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|18.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|1
| 2
Лига чемпионов
|Фортуна
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|0
|0
| 4
Лига Европы
|Телстар
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Волендам
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|0
|0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|0
|0
|9
|Спарта
|0
|0
|10
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|11
|Гронинген
|0
|0
|12
|НАК Бреда
|0
|0
|13
|Хераклес
|0
|0
|14
|Утрехт
|0
|0
|15
|Эксельсиор
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Фейеноорд
|0
|0