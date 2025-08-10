16:32 ()
Фамаликан - Санта-Клара 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 18:00
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
10 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Фамаликан
Санта-Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Санта-Клара, которое состоится 10 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Санта-Клара2 : 1Фамаликан
30.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Фамаликан1 : 2Санта-Клара
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Фамаликан0 : 1Санта-Клара
19.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Санта-Клара1 : 3Фамаликан
28.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 0Санта-Клара
12.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 0Санта-Клара
23.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Санта-Клара0 : 2Фамаликан
07.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 0Санта-Клара
17.01.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Санта-Клара1 : 2Фамаликан
26.01.2020 Португалия - Примейра 18-й тур Фамаликан0 : 1Санта-Клара
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан2 : 1
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Санта-Клара2 : 1Фамаликан
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 2 : 1Фамаликан
25.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 1
18.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур 2 : 1Фамаликан
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 3Санта-Клара
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Клара2 : 0
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Санта-Клара
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 2Санта-Клара
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Санта-Клара2 : 1Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг13
2
Лига чемпионов
Санта-Клара00
3
Лига Европы
Фамаликан00
4
Лига конференций
АВС00
5 Риу Аве00
6 Эшторил00
7 Витория Гимарайнш00
8 Морейренсе00
9 Жил Висенте00
10 Бенфика00
11 Порту00
12 Алверка00
13 Насьонал00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Тондела00
17
Зона вылета
Эштрела00
18
Зона вылета
Каза Пия10

