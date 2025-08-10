Фамаликан - Санта-Клара 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 18:00
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
10 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Санта-Клара, которое состоится 10 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|30.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|19.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 3
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|12.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|07.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|17.01.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 2
|26.01.2020
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|25.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|18.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|0
|0
| 3
Лига Европы
|Фамаликан
|0
|0
| 4
Лига конференций
|АВС
|0
|0
|5
|Риу Аве
|0
|0
|6
|Эшторил
|0
|0
|7
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|8
|Морейренсе
|0
|0
|9
|Жил Висенте
|0
|0
|10
|Бенфика
|0
|0
|11
|Порту
|0
|0
|12
|Алверка
|0
|0
|13
|Насьонал
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0