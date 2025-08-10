16:32 ()
Морейренсе - Алверка 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 21:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
10 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Морейренсе
Алверка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Алверка, которое состоится 10 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
История личных встреч
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 0 : 3Морейренсе
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Морейренсе2 : 2
02.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 3 : 1Морейренсе
27.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Морейренсе1 : 1
18.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур 3 : 1Морейренсе
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Алверка2 : 2 2 : 4
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала Алверка3 : 0
20.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Алверка1 : 2
17.10.2021 Кубок Португалии 3-й раунд Алверка4 : 1
22.11.2020 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 0Алверка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг13
2
Лига чемпионов
Санта-Клара00
3
Лига Европы
Фамаликан00
4
Лига конференций
АВС00
5 Риу Аве00
6 Эшторил00
7 Витория Гимарайнш00
8 Морейренсе00
9 Жил Висенте00
10 Бенфика00
11 Порту00
12 Алверка00
13 Насьонал00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Тондела00
17
Зона вылета
Эштрела00
18
Зона вылета
Каза Пия10

