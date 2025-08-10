Морейренсе - Алверка 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 21:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
10 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Алверка, которое состоится 10 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
История личных встреч
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 3
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|02.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|18.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|3 : 0
|20.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|1 : 2
|17.10.2021
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|4 : 1
|22.11.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|0
|0
| 3
Лига Европы
|Фамаликан
|0
|0
| 4
Лига конференций
|АВС
|0
|0
|5
|Риу Аве
|0
|0
|6
|Эшторил
|0
|0
|7
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|8
|Морейренсе
|0
|0
|9
|Жил Висенте
|0
|0
|10
|Бенфика
|0
|0
|11
|Порту
|0
|0
|12
|Алверка
|0
|0
|13
|Насьонал
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0