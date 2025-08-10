08:30 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 августа
Свернуть список

Динамо-Брест - Нафтан 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 15:30
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
10 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Динамо-Брест
Нафтан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Нафтан, которое состоится 10 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Нафтан2 : 2Динамо-Брест
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Нафтан3 : 6Динамо-Брест
26.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест2 : 2Нафтан
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 2Нафтан
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан0 : 3Динамо-Брест
10.07.2021 Кубок Беларуси 1/16 финала Нафтан2 : 2 4 : 5Динамо-Брест
21.10.2017 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Нафтан0 : 4Динамо-Брест
04.06.2017 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест2 : 0Нафтан
29.10.2016 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Нафтан1 : 0Динамо-Брест
21.09.2016 Кубок Беларуси 1/8 финала. 1-й матч Динамо-Брест2 : 1Нафтан
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест1 : 1
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 3Динамо-Брест
17.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо-Брест0 : 2
10.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Динамо-Брест
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Динамо-Брест3 : 0
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Нафтан0 : 3
25.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Нафтан3 : 4 ДВ
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2 ДВНафтан
06.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 0 : 1Нафтан
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Нафтан2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1642
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1735
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
4 Динамо Мн1529
5 Динамо-Брест1628
6 Неман1528
7 Ислочь1625
8 Минск1624
9 Витебск1621
10 Арсенал Дз1619
11 Гомель1518
12 БАТЭ1616
13 Нафтан1614
14
Стыковая зона
Слуцк1611
15
Зона вылета
Сморгонь158
16
Зона вылета
Молодечно164

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close