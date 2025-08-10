Динамо-Брест - Нафтан 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 15:30
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
10 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Нафтан, которое состоится 10 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 6
|26.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 3
|10.07.2021
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 5
|21.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 4
|04.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|21.09.2016
|Кубок Беларуси
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 3
|17.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|10.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|04.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 3
|25.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|06.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|29.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|16
|42
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|17
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|29
|4
|Динамо Мн
|15
|29
|5
|Динамо-Брест
|16
|28
|6
|Неман
|15
|28
|7
|Ислочь
|16
|25
|8
|Минск
|16
|24
|9
|Витебск
|16
|21
|10
|Арсенал Дз
|16
|19
|11
|Гомель
|15
|18
|12
|БАТЭ
|16
|16
|13
|Нафтан
|16
|14
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|16
|11
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|16
|4