Хольштайн - Арминия 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 13:30
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
10 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Хольштайн
Арминия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Арминия, которое состоится 10 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
Германия Мишель Книат
История личных встреч
02.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Хольштайн2 : 3Арминия
17.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Арминия4 : 2Хольштайн
30.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Хольштайн1 : 2Арминия
03.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Арминия2 : 1Хольштайн
19.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Арминия1 : 0Хольштайн
14.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Хольштайн1 : 2Арминия
01.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Арминия1 : 1Хольштайн
21.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Хольштайн2 : 1Арминия
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 1Хольштайн
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 3 : 0Хольштайн
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Хольштайн1 : 2
04.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур 1 : 3Хольштайн
26.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Хольштайн4 : 3
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Арминия5 : 1
24.05.2025 Кубок Германии Финал Арминия2 : 4
01.04.2025 Кубок Германии 1/2 финала Арминия2 : 1
25.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала Арминия2 : 1
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Арминия3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Дармштадт 9826
2
Повышение
Падерборн 0724
3
Плей-офф за повышение
Арминия13
4 Карлсруэ13
5 Гройтер Фюрт13
6 Шальке-0413
7 Айнтрахт Б13
8 Эльверсберг13
9 Ганновер-9613
10 Пройссен Мюнстер21
11 Динамо Др10
12 Хольштайн10
13 Герта10
14 Магдебург10
15 Кайзерслаутерн10
16
Стыковая зона
Нюрнберг20
17
Зона вылета
Бохум10
18
Зона вылета
Фортуна10

