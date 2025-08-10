08:31 ()
Елимай - Актобе 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 15:00
10 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур
Елимай
Актобе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Актобе, которое состоится 10 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Елимай
Семей
Актобе
Актобе
Главные тренеры
Беларусь Вячеслав Дмитриевич Левчук
История личных встреч
11.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Актобе1 : 0Елимай
31.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Актобе1 : 3Елимай
16.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Елимай2 : 2Актобе
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Елимай
26.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Елимай3 : 0
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Елимай1 : 2
12.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Елимай
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Елимай2 : 3
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Актобе0 : 2
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Актобе
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Актобе2 : 1
20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Актобе0 : 0
17.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Актобе0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат1943
2
Квалификация Лиги конференций
Астана1840
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1838
4 Актобе1833
5 Елимай1929
6 Окжетпес1929
7 Ордабасы1827
8 Женис1927
9 Кызыл-Жар1919
10 Жетысу1919
11 Кайсар1817
12 Улытау1813
13
Зона вылета
Туран1911
14
Зона вылета
Атырау199

Отзывы и комментарии к матчу

