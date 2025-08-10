08:31 ()
Полесье - Колос 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 14:30
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
10 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Полесье
Колос

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Колос, которое состоится 10 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
27.04.2025 Украина — Премьер-лига 26-й тур Колос1 : 1Полесье
25.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Полесье1 : 1Колос
14.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур Полесье1 : 0Колос
01.10.2023 Украина - Премьер-лига 9-й тур Колос0 : 0Полесье
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Полесье3 : 0
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Полесье
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 4Полесье
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Полесье1 : 2
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Полесье1 : 1
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Колос2 : 1
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Колос
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Колос2 : 1
11.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Колос
04.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур Колос0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К26
2
Лига конференций
Рух В23
3
Лига конференций
Кудровка13
4 Полесье13
5 Колос13
6 Шахтёр13
7 Полтава23
8 ЛНЗ Черкассы11
9 Металлист 192511
10 Оболонь-Бровар11
11 Заря11
12 Кривбасс10
13
Стыковая зона
Эпицентр10
14
Стыковая зона
Александрия10
15
Зона вылета
Карпаты10
16
Зона вылета
Верес20

