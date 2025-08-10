08:31 ()
Оболонь-Бровар - Александрия 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 12:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
10 Августа 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Оболонь-Бровар
Александрия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Александрия, которое состоится 10 Августа 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
11.03.2025 Украина — Премьер-лига 21-й тур Александрия4 : 0Оболонь-Бровар
13.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Александрия
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Оболонь-Бровар0 : 3Александрия
17.04.2024 Украина - Премьер-лига 15-й тур Александрия2 : 2Оболонь-Бровар
26.05.2013 Украина - Первая лига 32-й тур Александрия+ : - ТОболонь-Бровар
15.10.2012 Украина - Первая лига 15-й тур Оболонь-Бровар1 : 3Александрия
09.03.2012 Украина - Премьер-лига 22-й тур Оболонь-Бровар1 : 1Александрия
20.08.2011 Украина - Премьер-лига 7-й тур Александрия1 : 0Оболонь-Бровар
04.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Оболонь-Бровар
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур 1 : 0Оболонь-Бровар
10.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Оболонь-Бровар0 : 0
03.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур 0 : 2Оболонь-Бровар
26.04.2025 Украина — Премьер-лига 26-й тур Оболонь-Бровар2 : 2
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 3 : 1Александрия
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Александрия
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Александрия0 : 2
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 0 : 0Александрия
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Александрия3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К26
2
Лига конференций
Рух В23
3
Лига конференций
Кудровка13
4 Полесье13
5 Колос13
6 Шахтёр13
7 Полтава23
8 ЛНЗ Черкассы11
9 Металлист 192511
10 Оболонь-Бровар11
11 Заря11
12 Кривбасс10
13
Стыковая зона
Эпицентр10
14
Стыковая зона
Александрия10
15
Зона вылета
Карпаты10
16
Зона вылета
Верес20

Отзывы и комментарии к матчу

