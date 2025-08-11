00:30 ()
Торпедо М - Спартак Кс 11 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 11-08-2025 18:00
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
11 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
Торпедо М
Спартак Кс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Спартак Кс, которое состоится 11 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 1 : 0Торпедо М
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 0 : 0Торпедо М
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Торпедо М2 : 3
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Торпедо М
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Торпедо М
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Спартак Кс1 : 1
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 3Спартак Кс
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Спартак Кс0 : 1
14.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур Спартак Кс0 : 1
08.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур 1 : 1Спартак Кс
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Первой лиги: «Торпедо» — «Спартак» (Кострома). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал412
2
Повышение
Факел39
3
Плей-офф за повышение
Челябинск49
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск48
5 КАМАЗ37
6 Ротор47
7 Чайка46
8 Нефтехимик46
9 Арсенал Т46
10 Спартак Кс34
11 Уфа44
12 Сокол43
13 Черноморец42
14 Родина42
15 Торпедо М31
16
Зона вылета
Волга Ул41
17
Зона вылета
Шинник41
18
Зона вылета
Енисей41

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

