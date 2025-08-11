Торпедо М - Спартак Кс 11 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 11-08-2025 18:00
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
11 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Спартак Кс, которое состоится 11 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|0 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|2 : 3
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|29.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 1
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 3
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
|14.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 1
|08.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|1 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Первой лиги: «Торпедо» — «Спартак» (Кострома). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|4
|12
| 2
Повышение
|Факел
|3
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|4
|9
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|4
|8
|5
|КАМАЗ
|3
|7
|6
|Ротор
|4
|7
|7
|Чайка
|4
|6
|8
|Нефтехимик
|4
|6
|9
|Арсенал Т
|4
|6
|10
|Спартак Кс
|3
|4
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Сокол
|4
|3
|13
|Черноморец
|4
|2
|14
|Родина
|4
|2
|15
|Торпедо М
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Волга Ул
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|4
|1