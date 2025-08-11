00:31 ()
Орландо Сити - Интер Майами 11 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 11-08-2025 02:00
Стадион: Эксплория (Орландо, США), вместимость: 25500
11 Августа 2025 года в 03:00 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Орландо Сити
Интер Майами

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орландо Сити - Интер Майами, которое состоится 11 Августа 2025 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Эксплория (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Орландо Сити
Орландо
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Колумбия Оскар Пареха
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
19.05.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами0 : 3Орландо Сити
16.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Орландо Сити0 : 0Интер Майами
03.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами5 : 0Орландо Сити
25.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Орландо Сити1 : 1Интер Майами
03.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/16 финала Интер Майами3 : 1Орландо Сити
21.05.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами1 : 3Орландо Сити
06.10.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами4 : 1Орландо Сити
10.07.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Орландо Сити1 : 0Интер Майами
28.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Орландо Сити0 : 0Интер Майами
05.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Орландо Сити1 : 1Интер Майами
07.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 3-й тур Орландо Сити5 : 1
03.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 2-й тур Орландо Сити3 : 1
31.07.2025 Кубок лиг MLS + MX 1-й тур 1 : 1 4 : 3Орландо Сити
26.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 3Орландо Сити
20.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 2Орландо Сити
07.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 3-й тур Интер Майами3 : 1
03.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 2-й тур Интер Майами2 : 2 5 : 4
31.07.2025 Кубок лиг MLS + MX 1-й тур Интер Майами2 : 1
27.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами0 : 0
20.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 5Интер Майами
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Филадельфия Юнион2651
2 Сан-Диего2649
3 Цинциннати2549
4 Нэшвилл2647
5 Ванкувер Уайткэпс2545
6 Миннесота Юнайтед2544
7 Коламбус Крю2544
8 Интер Майами2242
9 Орландо Сити2541
10 Шарлотт2538
11 Нью-Йорк Сити2438
12 Сиэтл Саундерс2438
13 Лос-Анджелес2337
14 Портленд Тимберс2537
15 Чикаго Файр2536
16 Остин2434
17 Нью-Йорк Ред Буллз2533
18 Сан-Хосе Эртквейкс2632
19 Реал Солт-Лейк2431
20 Колорадо Рэпидз2530
21 Нью-Инглэнд Революшн2528
22 Даллас2528
23 Хьюстон Динамо2528
24 Спортинг Канзас-Сити2524
25 Торонто2522
26 Атланта Юнайтед2522
27 Сент-Луис Сити2521
28 Клёб де Фут Монреаль2619
29 Ди-Си Юнайтед2619
30 Лос-Анджелес Гэлакси2416

