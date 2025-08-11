Орландо Сити - Интер Майами 11 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 11-08-2025 02:00
Стадион: Эксплория (Орландо, США), вместимость: 25500
11 Августа 2025 года в 03:00 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орландо Сити - Интер Майами, которое состоится 11 Августа 2025 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Эксплория (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Орландо Сити
Орландо
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Оскар Пареха
|Хавьер Маскерано
История личных встреч
|19.05.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 3
|16.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|03.03.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|5 : 0
|25.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 1
|03.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/16 финала
|3 : 1
|21.05.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 3
|06.10.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|4 : 1
|10.07.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|28.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|05.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|07.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|3-й тур
|5 : 1
|03.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|2-й тур
|3 : 1
|31.07.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1-й тур
|1 : 1 4 : 3
|26.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|20.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|07.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|3-й тур
|3 : 1
|03.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|2-й тур
|2 : 2 5 : 4
|31.07.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1-й тур
|2 : 1
|27.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|20.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Филадельфия Юнион
|26
|51
|2
|Сан-Диего
|26
|49
|3
|Цинциннати
|25
|49
|4
|Нэшвилл
|26
|47
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|45
|6
|Миннесота Юнайтед
|25
|44
|7
|Коламбус Крю
|25
|44
|8
|Интер Майами
|22
|42
|9
|Орландо Сити
|25
|41
|10
|Шарлотт
|25
|38
|11
|Нью-Йорк Сити
|24
|38
|12
|Сиэтл Саундерс
|24
|38
|13
|Лос-Анджелес
|23
|37
|14
|Портленд Тимберс
|25
|37
|15
|Чикаго Файр
|25
|36
|16
|Остин
|24
|34
|17
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|33
|18
|Сан-Хосе Эртквейкс
|26
|32
|19
|Реал Солт-Лейк
|24
|31
|20
|Колорадо Рэпидз
|25
|30
|21
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|28
|22
|Даллас
|25
|28
|23
|Хьюстон Динамо
|25
|28
|24
|Спортинг Канзас-Сити
|25
|24
|25
|Торонто
|25
|22
|26
|Атланта Юнайтед
|25
|22
|27
|Сент-Луис Сити
|25
|21
|28
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|19
|29
|Ди-Си Юнайтед
|26
|19
|30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|16